Violencia inédita: mil 300 asesinatos en 2017; Irapuato es foco rojo con 46 homicidios en los dos últimos meses

Guanajuato. En el municipio de Irapuato, han ocurrido 46 homicidios dolosos en los meses de octubre y noviembre, dicha cifra sobresale por ser el segundo municipio de importancia estratégica en el estado y formar parte del corredor industrial.

De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, de manera oficial en Guanajuato se registraron 131 homicidios en octubre, sumando en el año 1 mil 189 víctimas asesinadas, una cifra sin precedentes.

El recuento de Zona Franca indica que hasta el 26 de noviembre habrían ocurrido 135 fallecimientos en el contexto de violencia, 7 de ellos de mujeres y 2 menores de edad, uno de ellos víctima colateral de un ataque armado; de confirmarse las cifras, en 2017 habrían ocurrido ya más de 1 mil 300 homicidios (1,324) en el estado.

Destaca alarmantemente el nivel de violencia reflejado en el corredor industrial; ciudades como León, Irapuato, Salamanca y Celaya mantienen el vergonzoso liderazgo en homicidios, entre los cuatro municipios más grandes del estado, suman 63 homicidios, es decir, el 48% de los homicidios totales del estado.

Iba a cortarse el cabello… encontró la muerte

En el caso de Irapuato, en lo que va de noviembre se han registrado 15 homicidios. El pasado 19 de noviembre, dos personas, una de ellas mujer, viajaban en una camioneta sobre la calle Casimiro Liceaga cuando fueron abatidas por un grupo criminal; un joven, Israel Almanza Ruiz de 18 años de edad, quien era estudiante, fue una víctima colateral del ataque, pues quedó en la línea de fuego cuando pasaba por ahí camino a la peluquería.

El alcalde Ricardo Ortiz mencionó en una entrevista que se tienen detectados a tres grupos criminales que se pelean “la plaza” de Irapuato, pero se han visto superados por las acciones de estos, pese a la llegada de 50 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que reforzarían a la ciudad.

Por su parte, el gobernador Miguel Márquez Márquez argumentó que la estrategia estatal de seguridad “sí funciona”, y advirtió que tanto Alvar Cabeza de Vaca (secretario de Seguridad Pública), como Carlos Zamarripa Aguirre (procurador de Justicia) continuarán en sus cargos y apostó con ello a que la seguridad en la entidad regresará con la llegada de más efectivos militares.

El ejército también tendría que intervenir, incluso con la creación de un nuevo cuartel militar: el General de la XII Zona Militar, Miguel Ángel Patiño Canchola, advirtió que Irapuato no se militarizará con la llegada de más de 3 mil 200 efectivos para reforzar la seguridad, “…no sustituimos a las autoridades de seguridad, las apoyamos, la policía local será el primer respondiente, no vamos a hacer su función”, advirtió.

El mes de octubre finalizó en Irapuato con 31 homicidios; uno de estos ataques, ocurrido el día 13 en el interior de la taquería “Los Pepes” destaca porque incluso podría relacionar a personajes de la política con el robo de combustible.

En el lugar un total de cuatro personas perdieron la vida tras ser atacadas a balazos por un comando armado.

Según fuentes extraoficiales, el blanco era José Luis Durán García alias “el Picudo”, quien fue lesionado en la espalda; este personaje es hijo de José Durán, ex presidente municipal de Pueblo Nuevo quien fuera asesinado el 7 de septiembre, y de la ex alcaldesa Refugio “Cuca” García, actual presidenta del Comité del PAN en ese municipio.

Se mencionó que Durán García fue llevado al hospital por un ex policía de Irapuato de nombre Guillermo Alberto, quien días después, el 6 de noviembre fue secuestrado en Salamanca.

El 14 de febrero de este mismo año, la policía detuvo a Juan “N” de 42 años de edad por portación de arma de fuego calibre .380 y 16 cartuchos útiles, con el estaba el aún policía Guillermo Alberto, ambos a bordo de un automóvil.

La Policía Federal detuvo el 13 de septiembre a José Luis Durán alias el “Picudo”, él circulaba junto con Guillermo Alberto a bordo de una camioneta que tenía reporte de robo, además de estar cargada con hidrocarburo.

Luego, el 5 de noviembre, Guillermo Alberto fue presuntamente secuestrado, pues su automóvil apareció abandonado en Salamanca. Desde entonces no hay noticias de su paradero.

Un machete, arma usada en el último homicidio registrado

La más reciente muerte contabilizada en este conteo ocurrió la noche del sábado en Irapuato. Un hombre falleció por varias lesiones por un machete y golpes, al recibir atención médica, además un menor resultó lesionado, luego que se suscitó una riña en la colonia Las Huertas Tercera sección.

Ricardo Juárez Flores, de 36 años de edad, pereció mientras era atendido en el Hospital General, luego que salió lesionado en una trifulca en calles de la mencionada colonia, se desconoce cómo inició; un menor de 13 años de edad resultó herido y también fue trasladado al hospital a recibir atención médica.

El ahora fallecido y el lesionado habrían participado en la riña donde participaban al menor 15 personas. Al arribar al lugar policías municipales, los agresores huyeron y no hubo detenidos.

Los salmantinos, agobiados

En Salamanca se ha mantenido con prácticamente el mismo número de homicidios, lo cual resulta ser excepcional; pese a la llegada tan anunciada por las autoridades estatales del Mando Único, se presentaron 24 homicidios en octubre y en lo que va del mes de noviembre han ocurrido un total de 21 ejecuciones, entre ellas 4 mujeres y 2 personas lesionadas tras dichos ataques, pero ni una sola persona detenida.

Los niveles de violencia que los grupos criminales que operan en Salamanca se han elevado; el pasado 21 de noviembre, en el interior de una bodega en el Cerro de las Antenas, donde se resguardan tráilers y camiones, fueron asesinados tres hombres, a uno de ellos le fue arrancado totalmente el rostro y se presume que aún podría haber estado vivo en ese momento.

La línea de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reveló que el triple homicidio podría derivarse del robo de combustible de los ductos de Pemex.

En Celaya no se puede velar a los muertos en paz

El municipio presentó 11 homicidios en octubre; para este mes se han acumulado igual número de asesinatos; incluso los grupos criminales aprovechan los velorios de fallecidos en ataques anteriores para cobrar la vida de más personas, uno de esos ataques fue el registrado el 18 de noviembre en la colonia Geo-villas de los Sauces, a una cuadra de la Dirección de la Policía Municipal.

Ahí, un hombre falleció y cuatro más resultaron lesionados, cuando un comando armado irrumpió en el velorio de José Jassiel Romero Escobedo, quien fue ejecutado dos días antes en su negocio.

Pese a la cantidad de homicidios, ni el alcalde Ramón Lemus ni el Secretario de Seguridad Ciudadana se han puesto de acuerdo; en diferentes entrevistas Juan José González González ha dicho que: “…Celaya es un municipio tranquilo…”, pero para Lemus Muñoz Ledo “…la percepción (en la ciudadanía) es de inseguridad”.

Barrio de San Miguel, en León, “foco rojo”

León se ha mantenido como un municipio violento pese a lo señalado por las autoridades.

En lo que va del mes de noviembre se han registraron un total de 23 homicidios, los cuales contrastan con los 34 ocurridos en el mes de octubre.

El director de Seguridad Pública Municipal, Luis Enrique Ramírez Saldaña, señaló que los 34 casos de homicidios en León en octubre obedecían a que dos grupos criminales se estaban reacomodando en la ciudad, y reconoció que el Barrio de San Miguel, donde hubo ocho homicidios, sí es un foco rojo para la Policía a su cargo.

Ya en noviembre, de acuerdo a los registros, la jornada más violenta aconteció el pasado día 19.

Ese domingo (en medio del puente vacacional, donde se realizaba “El Buen Fin” y el festival del Globo en la ciudad) fueron encontrados de madrugada los restos de un hombre en la colonia Las Hilamas y su cabeza en el Fraccionamiento Hidalgo; los responsables dejaron una cartulina donde se amenazaba a agentes de la Policía Municipal por brindarle supuesta protección a un grupo antagónico.

Por la mañana un hombre fue encontrado muerto en estado de descomposición en la parte trasera de una bodega cerca de la carretera León-Aguascalientes; por la tarde, un hombre que fue secuestrado en la comunidad Loma de los Sauces en los límites con Silao, fue ejecutado poco después en las vías del tren.

Un caso que resaltó contradictorio para el discurso del secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, donde menciona que “los malos elementos se irán”, fue el del comandante Fernando Rodríguez Montiel, quien fue acusado por un elemento en activo de la misma corporación por dañar la fachada de su casa a balazos mientras este último estaba descansando, así como de abuso policiaco.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de San Juan de Abajo; el hermano del policía denunció a Montiel por golpearlo y entrar por la fuerza a su casa para detenerlo; ésta sería la tercera carpeta iniciada por el Ministerio Público en contra del comandante y la autoridad municipal no se ha pronunciado al respecto.

La ordeña ilegal, causa de todos los males

Para Juan Miguel Alcántara Soria, ex procurador de Justicia del Estado de Guanajuato y primer Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia en el estado responde al tema de la ordeña de los ductos de Pemex por parte de las organizaciones delictivas.

“Aproximadamente el 66 por cierto de los delitos de mayor impacto está directamente relacionado con el robo de hidrocarburo de los ductos de Pemex… la disputa por la distribución y la venta de combustible robado es lo que está generando la violencia… en el caso de Guanajuato, hoy por hoy, es un negocio mucho más rentable, mucho más accesible y en cierto punto menos riesgoso, el ordeñar ductos, que estar en el narcomenudeo”, dijo.

El pasado 23 de noviembre, el procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, mencionó en una entrevista que el 90% de las ejecuciones en el estado responden a una lucha entre cárteles para apoderarse del trasiego de hidrocarburo robado de los ductos de Pemex.

“Son diversos (grupos los que se disputan la plaza) nunca les pongo nombre, ni me lo sé, pero los grupos delincuenciales al final del día están actuando para ejercer su actividad ilícita, inclusive ejecutando a otras personas, de ahí que (…) se le llame ejecuciones, se les está mandando llevar a cabo hasta terminar con vidas para lograr sus intereses que tienen definidos”, que “sin duda” se disputan la plaza por el robo de hidrocarburos.

Esta teoría de las autoridades estatales cobró fuerza cuando en León apareció el cuerpo de un contratista de Pemex en las inmediaciones de la colonia San José el Alto.

La víctima, identificada como Ernesto “N”, de 43 años, habría sido secuestrada el 21 de noviembre afuera de su departamento en la calle Olimpo de la colonia La Martinica; un día después, habitantes de la zona reportaron el estado de abandono de un automóvil Tiida en color gris con placas de la Ciudad de México; para el 24 de noviembre por la mañana, fue encontrado su cuerpo en un lote baldío de la misma zona.

La actividad de Ernesto era llevar a cabo reparaciones en los ductos de Pemex en el estado.

La situación en otros municipios

En Silao, si bien la violencia ha dejado sólo 3 muertos, fue bien conocido el caso de una abuela y su nieto, quienes fueron secuestrados en la comunidad de Sopeña y posteriormente encontrados con el tiro de gracia en la colonia Solidaridad.

San Luis de la Paz descendió su número de homicidios, pero ello no habría obedecido a un buen actuar de las autoridades.

Los homicidios descendieron de 10 casos de octubre a 2 en lo que corre de noviembre, pero ello no es reflejo de un buen trabajo, ni coordinación de la autoridad estatal y municipal, quienes no han reportado detenidos por los asesinatos en ese municipio; ello referiría a que los grupos criminales no han actuado como en el mes de octubre.

En el municipio de Valle de Santiago, la suma de fallecidos en ataques armados se ha mantenido, pues en ambos meses sumaron 5 personas fallecidas y en cada mes, una de las víctimas fue una mujer. En el caso más reciente, una pareja fue encontrada maniatada en la ex estación del tren.

En contraste con San Luis de la Paz, Pénjamo duplicó sus homicidios.

Sumó en total en octubre el fallecimiento de 6 personas a manos de terceros, entre ellas 1 mujer y 1 menor de edad, así como 2 personas lesionadas tras ataques con armas de fuego; en noviembre la cifra pasó a más del doble, 14 homicidios antes de que concluya el mes y 3 personas lesionadas, entre ellas un elemento de la Policía que pretendió ayudar a un hombre que estaba siendo secuestrado.

Este fin de semana hubo dos homicidios más, ambos a destacarse: uno ocurrió durante una riña en un festejo de bodas. El segunda fallecido se descubrió tras el hallazgo de una toma clandestina de huachicol.

Por ambos hechos no hay detenidos.

El ingreso de Jaral a la lista de la infamia

El municipio de Jaral del Progreso entró a la lista de los municipios donde hay homicidios, pese a que en octubre no figuró. No obstante, en este noviembre saltó a la lista con cinco homicidios, entre ellos el de una mujer que fue localizada sin vida en un terreno y la localización conjunta de los cuerpos de tres hombres.

Este fin de semana se registró en la localidad otro caso que parece repetirse a lo largo y ancho del territorio guanajuatense: un hombre sin identificar fue ejecutado y abandonado su cuerpo en un camino vecinal.

En tanto que Cuerámaro, que había registrado solo una persona asesinada o localizada muerta en su territorio el mes pasado, ya contabiliza tres homicidios en noviembre. Una de las muertes se detectó en el camino que conduce a la Garita, la víctima presentaba varios impactos de arma de fuego.

Además, este fin de semana, sujetos armados ejecutaron a dos hombres y dejaron herido a otro tras irrumpir violentamente en una casa de la colonia Presita del Sauz. Luego de cometer el crimen, lograron escapar.

Para el municipio de Dolores Hidalgo, la cifra de ejecuciones descendió de seis en octubre, a solo cinco hasta este 26 de noviembre; uno de dichos fallecimientos ocurrió cuando fue localizado sin vida en un predio a un menor de edad, de tan solo 12 años, que había sido reportado como desaparecido.

En Yuriria también balearon durante velorio

Al igual que en Celaya, en el municipio de Yuriria un comando armado aprovechó un velorio para cometer un cuádruple asesinato.

El hecho ocurrió durante el velorio de “El Ñoño”, presunto líder criminal; los criminales se encargaron de darle muerte a 4 personas entre ellas 1 mujer y un niño y lesionar a 7 personas más.

Esto cuando en el mes de octubre Yuriria “solo” había registrado el asesinato de tres personas. En noviembre se han registrado siete homicidios.