Violencia política contra las mujeres, problema que urge visibilizar en Guanajuato: consejera del IEEG

Guanajuato, Gto. En Guanajuato es necesario que se visibilice la violencia política contra las mujeres, porque es un fenómeno que está presente en la entidad pero que no se denuncia por desconocimiento, aseveró la consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), Indira Rodríguez.

Tras la presentación del libro “Violencia Política Contra las Mujeres, Una Realidad en México”, de la autoría de Rafael Elizondo Gasperín, la consejera quien además es presidenta del Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral del órgano electoral, sostuvo que es necesario sensibilizar a la sociedad y capacitar a las mujeres que ejercen sus derechos político-electorales, porque muchas veces creen que es normal las agresiones o los tratos rudos de las que son objeto.

Afirmó que Guanajuato no es referente en este tema, porque no hay registros de denuncias, “no quiero decir que no exista, sino que las estadísticas no encontramos ningún caso en concreto y justamente es por el desconocimiento que tenemos”.

Indira Rodríguez comentó que con el principio de paridad y habrá muchas mujeres que participarán en este proceso electoral, por lo que desde el IEEG preparan diferentes actividades para que sepan identifica la violencia política y dónde deben acudir en caso de ser víctimas.

Adelantó que entre las actividades destaca una charla con representantes de la Fepade el próximo 6 de diciembre, “vamos a hacer un conversatorio con académicas, taller cerrado con mujeres candidatas, para visibilizar y hacer una ruta que les permita saber a dónde acudir en caso de ser víctimas de violencia política y que no sea por desconocimiento que las mujeres se queden calladas o no acudan a las instancias adecuadas”.

“Lo que tenemos es desconocimiento de que las mujeres no saben a qué instancia acudir para hacer esta denuncia, es la tarea que vamos a realizar desde el Instituto Electoral del Estado” dijo la consejera.

Dijo que las pláticas, talleres y demás actividades estarán convocadas todas aquellas mujeres militantes que piensen contender en el proceso electoral del 2018.