Violencia política en el PAN no es grave; las mujeres tienen “power”: Márquez

Guanajuato, Gto. A decir del gobernador Miguel Márquez Márquez en el PAN la violencia política contra las mujeres “no es grave”, para luego rematar con la frase de que en la administración estatal las mujeres “tienen power”.

Hace unas semanas la diputada federal, Alejandra Gutiérrez, hizo pública una denuncia sobre la violencia política que vivían las mujeres en Acción Nacional, pero para el gobernador el tema no es grave, aunque tampoco descartó que las mujeres del partido en el que milita se vean excluidas de los cargos públicos por cuestiones de género.

MMM: No, no, la verdad, afortunadamente no es grave el tema, pero qué bueno que se legisle a tiempo.

Luego de la reforma aprobada en el Congreso local para sancionar la violencia política a las mujeres en Guanajuato, Miguel Márquez felicitó a los diputados aunque insistió en que se trata de una medida preventiva.

“Más vale prevenir, qué bueno que lo hicieron, al que lo quiera hacer (violentar políticamente a una mujer) ya sabe que se atiene a una sanción interesante”.

El mandatario estatal negó que en la administración estatal se ejerza violencia política contra las mujeres, pese a que los espacios de toma de decisiones para el género se ve reducido a una Secretaria de Estado: Isabel Tinoco Torres en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

Incluso, Márquez mencionó a dos mujeres del gabinete ampliado en las que tiene toda la confianza: Raquel Barajas en la coordinación jurídica y Juana de la Cruz Martínez, coordinadora de vinculación y gestión gubernamental.

“La del Instituto de la Mujer, es mujer, Comisión Estatal del Agua es mujer. Mi coordinadora jurídica, yo no firmo si esta mujer no me dice que firme, de ese tamaño es, es de las de mayor confianza en mi gabinete, la maestra Raquel. Juanita no aparece en el escenario pero es una mujer que le toca trabajar en el cabildeo, en los acuerdos con los Poderes, la verdad es que las mujeres en mi gabinete tienen peso y tienen power”.