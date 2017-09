Visibilizar lo invisible

Uno de los beneficios de las redes sociales y otras TICs es la posibilidad de seleccionar el contenido que consumimos y no sólo consumirlo, sino crearlo, retroalimentarlo y difundirlo con un costo mucho menor. Una foto, el meme viralizado o nuestra opinión sobre cualquier tema por medio de palabras, likes o clicks que generan visitas, transforman la manera en la que nos comunicamos.

Al final del día, nuestra comunicación genera realidades, y para lo que no se expresa con palabras está el arte, los símbolos o cualquier expresión que pueda ser percibida. Por el otro lado, lo que no se comunica es difícilmente concebible; pero en cuestiones sociales no necesariamente significa que no esté u ocupe un lugar, por ejemplo, si nuestra comunicación tiende a dejar de lado lo injusto, la realidad solo la desaparecerá de nuestros ojos pero no del espacio, dejará de existir pero solo para la persona.

Ser mujer hoy en día es uno de esos múltiples ejemplos en los que la comunicación invisibiliza situaciones de injusticia pero, afortunadamente, la imaginación y la creatividad pueden llevar a cualquiera a generar mecanismos mediante los cuales revertir esta situación.

ONU Mujeres, en colaboración con OSC y otros organismos, ha lanzado una campaña para premiar publicidad no sexista que ha generado debate, consciencia y hasta cambios legislativos. Para la fecha de publicación de este artículo, la votación pública ha cerrado pero puedes consultar los videos de este y otros años en http://www.premiosdeigualaigual.com

Por ejemplo, la campaña “Tetas x Tetas” aprovechó la oportunidad para hablar de dos problemas. Primeramente, el cáncer de mama, cuya atención está ligada a la detección temprana pero, y aquí viene el segundo problema, ¿cómo difundir cualquier video por Facebook si los pezones de mujeres son censurados de esta red social? A diferencia de los pezones de hombres, los pezones de mujeres están estigmatizados para ser presentados en campañas publicitarias. Ante esta situación surgen preguntas, ¿por qué determinamos que el pezón de una mujer no se puede observar pero el de un hombre sí? ¿será esto una muestra más de invisibilización sobre la salud de las mujeres o incluso de aceptación de la cosificación sexual que se hace de los cuerpos de mujeres?

En este caso, se encontró la ingeniosa solución a corto plazo de utilizar los pechos de un hombre para hablar sobre las técnicas de autoexaminación para detectar tempranamente el cáncer de mama, aprovechando que lo paradójico de la explicación ponga sobre la mesa la discusión sobre la sexualización de los cuerpos de las mujeres pues, como acertadamente señala la campaña, “el cáncer de mama puede afectar a los hombres, pero por suerte, la censura no.”

En un caso más extremo, los ataques con ácido en Colombia eran un problema que iba al alta. A pesar de ciertas nuevas normas, los casos no disminuían, hasta que una activista, víctima de uno de estos ataques, comenzó a viralizar máscaras que simulaban un rostro desfigurado, tal como ella lo tenía. El impacto que esto produjo, junto con el apoyo de muchas personas, llevó a la implementación de fiscalías especializadas de atención y a la capacitación en hospitales para atender estos casos.

Si sigue sin creer que las mujeres son invisibilizadas, la próxima vez que tenga la oportunidad de ver cualquier panel gubernamental, podrá observar muy poca representatividad de mujeres en puestos públicos. No es de extrañar que las políticas hacia la equidad de género fracasen porque no se les da voz, mucho menos el voto. Sobre la ausencia de diversidad –étnica, racial, etaria, por orientación sexual o expresión de género- entre las pocas mujeres que tienen acceso a estos espacios públicos, mejor ni hacemos mención.

Hablando de la poca voz que se les da a las mujeres, el video más votado al día martes 12 de septiembre, es el que presenta la app “Woman Interrupted”. La aplicación consiste en que el dispositivo móvil analiza la voz de la usuaria para que, activada la app dentro de una conversación, junta de trabajo, etcétera, se identifique el número de veces que una mujer es interrumpida por un hombre, en pláticas y contextos de prácticamente todo el mundo. El objetivo de la iniciativa es generar conciencia, en hombres y mujeres, sobre el fenómeno conocido como manterruption o manterrupting, es decir, las interrupciones innecesarias y desproporcionadas de hombres hacia mujeres que disminuyen, invisibilizan y desacreditan su voz, participación y aportes en la vida diaria.

Apoyar este tipo de iniciativas es sólo un primer paso que permite algo importante y necesario: que lo invisible se visibilice. Porque con los ojos cerrados no podemos actuar, porque lo que no se conoce ni se acepta, no puede cambiarse. Sin luz podemos ir en caminos que nos lleven a adentrarnos más en los males que hemos reproducido por cientos, miles de años en contra de más de la mitad de la población por el simple hecho de ser lo otro, de ser mujer.

*Amicus, “Derechos humanos por el cambio social”

www.amicusdh.org

hola@amicusdh.org

www.facebook.com/amicusdh