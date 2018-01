Vivía en la colonia Los Ángeles, hombre encontrado muerto flotando en presa de León

León, Gto. El cuerpo que fue localizado flotando en la presa de la comunidad de San Juan de Otates, era de un hombre de 29 años, vecino de la colonia Los ángeles, que falleció de un traumatismo craneoencefálico.

El reporte ocurrió desde las 4 de la tarde, pero no fue hasta después de las 8 de la noche de ayer jueves cuando pudieron rescatar el cadáver de Rafael Armando, identificación que fue posible gracias a una credencial que le fue encontrada en sus pertenencias.

Aunque no ha sido identificado formalmente porque sus familares no se han acercado a las instalaciones forenses, el hombre de tez morena, con estatura de un metro con 70 centímetros, cabello semilargo y chino, vestía playera azul marino, pantalón de mezclilla azul y tenis negra, y como seña particular tiene un tatuaje de una nota musical en el antebrazo izquierdo.

A la altura de la compuerta de la presa se localizó el cuerpo y autoridades investigan para establecer bajo qué circunstancias se produjo el golpe a la cabeza que le quitó la vida al hombre.