Vuelven los ídolos del Club León al Nou Camp; “Tita” el más ovacionado

León, Gto. Las leyendas en el futbol no nacen, se hacen a base de títulos, de gloria y de la pasión que son capaces de levantar en la afición cada vez que pisan un terreno de juego.

El equipo de leyendas de León y Leyendas del América empataron a tres, forzando la tanda de penales que ganaron los Verdes cinco por cuatro.

Para la Fiera anotó Sebastián Maz en dos ocasiones y Everaldo Begines en una, mientras que por parte de América, fueron Ariel González, Isaac Terrazas y Aarón Padilla, en ese orden.

Este domingo se vivió un día histórico para el futbol leonés, porque una de las leyendas más grandes del equipo esmeralda, el que para muchos es el mejor jugador que alguna vez vistió el Verde, Miltón Queiroz “Tita” volvió a casa.

Su cabello desde hace varios años pinta casi por completo el color blanco, su cuerpo ya no es el mismo que el de la juventud, la técnica no ha disminuido, aunque no así la velocidad.

Pero hay dos cosas que resaltan en ese excepcional personaje que regresa a la cancha del Nou Camp, la expresión de su rostro y el cariño de la gente, que una vez más hace resonar como un eco incansable aquel grito; “Tita, Tita, Tita”.

Para muchos de los asistentes, este grito era un recuerdo vago, algo que formaba parte del ambiente en el Nou Camp, antes de que aquel 10 verdiblanco cobrara con maestría un cobro de tiro de castigo que regularmente acababa en el fondo de la red.

La mayoría de los que estaban ahí, sin duda soñaron o jugaron alguna vez a ser “Tita”, en los tiempos cuando el futbol se jugaba en la calle con un bote y unas piedras, porque ahora se puede jugar en cualquier dispositivo móvil, con la facilidad de ser el héroe del Madrid o el del Barcelona.

Milton Queiroz representó la esperanza para la afición leonesa, después de pasar varios años en la segunda división, junto con otro gurpo de jugadores valientes, entre los que se encontraban Marquinho y “Chato” Ferreira, quienes participaron también del juego de leyendas este domingo en el Nou Camp.

Nadie olvida a los héroes de León, pero quizá pocos sean recordados con tanto amor como “Tita”, la leyenda contemporánea del Club León, el brasileño que hizo vibrar a toda una ciudad, aún hoy a 25 años de aquel título de la temporada 1991-1992. Hoy demostró que su leyenda existirá más allá del tiempo, porque es un inmortal del futbol.