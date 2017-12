Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros

Con tanta algarabía como se repite todos los años, no caemos en la cuenta del hecho prodigioso que supone la Navidad. Las calles del mundo entero se llenarán de luces, de tiendas de regalos, de pinos, de belenes y de alegría, pero con tanto estrépito se nos ha olvidado que lo que celebra el Día de Navidad es el nacimiento de Jesús, nuestro Dios, que vino al mundo para redimirnos.

Date cuenta de que Dios se ha hecho hombre. Sus contemporáneos lo vieron comer y dormir, trabajar, fatigarse, llorar y morir. Ha acampado en la Tierra, se ha hecho uno de nosotros y esto es tan importante que dividió la historia del mundo en dos partes: el antes de aquella Navidad y el después.

De nuevo estamos celebrando esa Navidad, que puede dejar huella en nuestra vida o pasar inadvertida si no dejamos nacer a Cristo en nuestro corazón. Por parte de Dios, no queda. Lo vieron calmar tempestades, aliviar enfermedades, resucitar muertos, y lo más asombroso, resucitar. Hoy nos dice: “Mira que llego a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré a tu casa y cenaré contigo”.

Ese Dios omnipotente, todopoderoso y justiciero del Viejo Testamento vino a nacer en un pesebre y a ser misericordioso y compasivo. Ese Dios fuerte, poderoso y tremendo inaugura el Nuevo Testamento haciéndose pequeño, humilde y amoroso. El Omnipotente se hizo niño. El que había invadido la tierra con plagas de mosquitos ahora hace lodo con la tierra para que vea el ciego que estaba en el camino.

Al tiempo de nacer, sólo le dieron albergue en un establo, después careció de una piedra en la cual reclinar la cabeza, más tarde, para predicar, pidió prestada una barca, luego aceptó siete panes y dos peces para dar de comer a miles de personas… después ocupó un sepulcro prestado.

En el pueblo en que no lo recibieron, no hizo bajar fuego del cielo como sus apóstoles le pidieron. Si le pedían que se fuera, se iba; si le pedían que se quedara, así lo hacía y así sigue haciéndolo en el corazón de los hombres. Con siete panes y dos peces dio de comer a miles; cuando llenaron las tinajas de agua, la convirtió en vino, y a cambio de un perfume y por romper un tejado para verlo, perdonó los pecados.

No hubo lugar para Dios en el corazón de los hombres y tampoco lo hay para esos niños ya concebidos a los que se les mata porque no hay lugar para ellos por incómodos e inoportunos. Tampoco hay lugar esta Nochebuena para tantos hombres que tienen que emigrar porque en su patria no hay oportunidades para ellos y los ancianos llenan los asilos porque ya no caben en ninguna de las casas de sus hijos.

No basta con cenar pavo y encender luces de bengala. Jesús debe nacer en nuestro corazón para que por nuestro testimonio también nazca en el de muchos otros. Sí, es noche de paz, de gusto y de regocijo pero también de alabanza y glorificación para el que vino a compartir su vida con nosotros. Un rato de oración y una ayuda a tu prójimo será el mejor regalo de cumpleaños que puedas darle a Cristo. Y si tú le preguntas como la santa de Avila: ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras, Jesús mío? -“Un alma”, te dirá, “que ha de salvarse”, porque para eso vino.

