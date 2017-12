Ya es tiempo de supervisar a nuestro Congreso

Nuestros diputados dejan mucho que desear no sólo en su desempeño sino en su profesionalización.

Pero definitivamente no es un mal exclusivo de los diputados del Congreso en Guanajuato. También los del Congreso de la Unión y los de los otros estados presentan el mismo ADN. Lamentablemente estamos rodeados de diputados incompetentes.

Si a eso le agregamos que aquí en Guanajuato parece que nuestros diputados –especialmente Éctor Jaime Ramírez Barba y todo su rebaño panista- cobran en la nómina del Poder Ejecutivo y no en la del Legislativo, pues se les olvidó que su trabajo representa los intereses de sus respectivos Distritos y no como lo hacen ellos, un servilismo tan grotesco como desafortunado hacia los intereses del Gobernador.

En la Federación, temas como la muy polémica Ley de Seguridad Interior. En el estado, temas como el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, del Procurador de Derechos Humanos, de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y próximamente del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del que será el primer Fiscal General del Estado, tendrían que ser nombramientos consensuados con la sociedad civil y deberían ser tomados dentro de las paredes del H. Congreso y no en el despacho del Gobernador, tal y como se ha hecho.

A nuestros diputados panistas poco les ha importado los reclamos de la sociedad y han desoído sus voces sistemáticamente y los diputados de oposición han sido una caricatura a la hora de ser precisamente oposición, pues se han limitado a abstenerse de votar, en lugar de votar en contra o empujar políticamente.

La figura de un Diputado es muy importante para la vida democrática y política en nuestro país y ante todo se debe dignificar su trabajo. No hay espacio para improvisaciones ni para falta de compromiso con la gente que los pusimos ahí.

Yo reconozco que soy un incompetente en muchas áreas. Ser diputado supone una serie de competencias que muchos de nuestros representantes no tienen. Por ejemplo, si yo me desempeñara como médico seguramente el Servicio Médico Forense tendría un aumento considerable de trabajo. ¿A poco no es tan importante la labor de un médico como la de una persona que establece las reglas de conveniencia de una sociedad y que también aprueba los presupuestos municipales y estatal; establece qué conducta puede ser delito y cuál no lo es? Puede poner a un Gobernador en caso de ausencia del democráticamente electo, etc., eso entre muchísimas más de sus atribuciones. Es una responsabilidad mayúscula. Eso de que cualquiera puede ser médico es una falacia. Deben tener el perfil y el gusto por el servicio, los desvelos, la sangre, etc., deben aprobar exámenes de ingreso e infinidad de pruebas durante su carrera. Tienen que estudiar varios años antes de poder disfrutar de las mieles de su trabajo. Entonces, ¿por qué puede llegar cualquiera a ser Diputado?

Me parece increíble que no se haya legislado para endurecer los criterios de selección internos de los Partidos Políticos y eso no es extralimitarse a la vida interna de una asociación, pues reciben recurso público –y mucho- y desde ese momento son fiscalizables y objeto de cuestionamientos sobre su actuar. ¿Qué tal que se exigiera a los Partidos que todos sus candidatos hayan aprobado exámenes de competencias y aptitudes –y actitudes también- y que demuestren verdadera vocación de servicio? Debería exigirse que cumplieran con las declaraciones 3 de 3 para evitar conflicto de intereses y poder dar seguimiento a su situación patrimonial.

Por ello, sería muy importante impulsar un observatorio ciudadano legislativo, pues los Congresos son juez y parte y eso de la trasparencia y la profesionalización no se les da mucho. Resultaría muy saludable involucrar a la sociedad en la supervisión del ejercicio de sus funciones. En Jalisco, el ITESO realiza un trabajo de seguimiento y se evalúan diversos aspectos entre los que están:

Calidad de las iniciativas de ley presentadas por los diputados locales. Representatividad de los diputados y regulación de sus posibles conflictos de interés. Servicio profesional de carrera para los servidores públicos adscritos al Poder Legislativo no electos. Coordinación del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo. Perfil y desempeño de los legisladores. Transparencia y Rendición de Cuentas a la ciudadanía. Espacios de participación ciudadana en el ejercicio legislativo. Ejercicio presupuestal del Poder Legislativo.

Ya es tiempo que los diputados verdaderamente nos representen y no a otros intereses ajenos a la sociedad. Me avergüenza el desempeño de varios de ellos y estoy seguro que no soy el único.

*Eric Bolívar Alonzo es abogado especialista en Derechos Humanos, activista en apoyo a migrantes centroamericanos, colaborador voluntario de la Fundación TELETÓN, columnista, fotógrafo; actualmente dirige Donadores Compulsivos Guanajuato A.C., dedicada a promover la donación altruista de sangre y plaquetas.

