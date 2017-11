Yerbabuena en vilo: tranquila comunidad reacciona contra munícipe al ver invadida su cancha por centro comercial

Guanajuato, Gto. La cancha de la comunidad de Yerbabuena, que por muchos años ha sido usada por chicos y grandes como un espacio de esparcimiento, está a punto de convertirse en el estacionamiento de lo que será uno de los centros comerciales más grandes en la zona sur de Guanajuato capital, “La Aldea”, cuya empresa inició los trabajos de construcción en medio de señalamientos por la falta de compromiso con el medio ambiente e incumplimientos.

Con el proyecto privado apoyado por las autoridades de la capital, los habitantes de aquella zona podrían perder el lugar que ha sido centro deportivo y de entretenimiento de muchas generaciones.

El empeño del gobierno municipal que encabeza Edgar Castro Cerrillo y de la empresa por tener estos predios, cobra relevancia por ubicarse en una de las zonas más desatendida y carente de espacios de esparcimiento, lo que ha desatado un conflicto social.

La gente se niega a perder la cancha, en donde se juega la liga de futbol que actualmente cuenta con 60 equipos de varias comunidades del municipio, y la oportunidad de convivir con sus familias. Pedirán a la empresa que no les quite su espacio, y al menos les doné un pedazo para poder continuar con las actividades deportivas que domingo a domingo se realizan.

Con el gobierno municipal, el enojo es evidente, los ciudadanos se sienten indignados por la falta de apoyo y la represión que sufrieron por parte de la policía municipal, quien disparó balas de goma contra ellos como si fueran narcotraficantes, solo por defender la cancha que por al menos 9 décadas ha sido suya.

Eran las 3:00 de la mañana del martes, el ruido provenía de la cancha, y a pesar de la hora la gente comenzó a congregarse alrededor de ella. El predio era delimitado con malla en medio de la oscuridad, nadie sabía por qué les quitaban esas tierras que por decenas de años han sido parte del modo de vida de la comunidad.

Decenas de policías acudieron a la zona para resguardar los trabajos que la empresa quiso realizar sin que nadie se diera cuenta. Previamente las autoridades municipales trataron de convencer a los pobladores de que permitieran el desarrollo, a cambio, se les daría una cancha con mejores condiciones, empastada y hasta con alumbrado. Pero las cosas no salieron conforme fueron planeadas.

Así fue como los habitantes de Yerbabuena iniciaron una lucha por conservar ese espacio que se ha vuelto parte de la esencia muchas comunidades como Puentecillas, Carbonera, entre otras que confluyen en ese lugar.

Durante todo el martes las cosas parecían estar tranquilas, la gente de manera pacífica comenzó a organizarse para defender el derecho que consideran tienen sobre el espacio, incluso lograron acordar con la empresa que nadie pisaría la cancha hasta que no se demostrara legalmente los títulos de propiedad.

Pero, el miércoles por la mañana máquinas de la empresa comenzaron a realizar trabajos, esto enfureció a los habitantes y los llevó a lanzar reclamos. Las cosas se tornaron violentas entre ambos bandos.

Las inconformidades de los ciudadanos no fueron bien recibidas, no por la empresa, sino por el propio gobierno municipal. Con violencia la policía municipal desalojó y hasta disparó balas de goma contra los pobladores. El enfrentamiento terminó con cuatro detenidos de forma violenta.

Más tarde, el secretario de Ayuntamiento, Carlos Torres Ramírez junto con el director general de Seguridad Ciudadana, Christian Ortiz Muñiz, defendieron la actuación de la policía y el uso de balas de goma. Afirmaron que el uso que las balas de gotcha eran necesarias para mantener la paz pública y evitar que el conflicto creciera.

Ambos funcionarios aseguraron que no hubo abuso policial, y tampoco se defendió los intereses de la empresa, aunque los habitantes denuncian todo lo contrario.

Aunque aseguraron que hubo los acercamientos con la comunidad para informarles que la cacha sería parte del centro comercial, ha sido evidente la incapacidad del gobierno de Edgar Castro Cerrillo para prevenir y solucionar pacíficamente de lo que se ha convertido en un conflicto social.

Cabe mencionar que la empresa que se encarga de la construcción del centro comercial “La Aldea de Guanajuato”, inició trabajos a pesar de no contar con el plan de arbolado urbano y con la complacencia del entonces director de Ecología, Humberto Villalobos, quien salió de la administración luego de haber sido señalado por presunta extracción ilegal de gasolina de los vehículos oficiales. La Contraloría no encontró elementos de responsabilidad contra el ahora exfuncionario.

El síndico Ramón Izaguirre Ojeda consideró que el gobierno municipal debería velar por los intereses de la comunidad de Yerbabuena y no por los de la empresa.

“Me parece grave que se plantea solo alternativa de la empresa y no de la comunidad que quieren seguir teniendo cancha en esa zona”.

Dijo que el lema de la administración, “escuchar, atender y resolver” está quedando mucho a deber, pues no se hace nada de lo que Edgar Castro pregona. Además, reprochó la actuación represora de la policía municipal con los habitantes, porque viola el derecho que se ha ponderado en la administración, de escuchar, atender y resolver.

“Escuchar atender y resolver, en qué parte cabe la represión, si la forma de atender estos asuntos es a balazos aunque sea de goma, me parece que no hicimos lo previo, no cabe la represión. El gobierno, que lamentablemente se ha caracterizado en varios de sus momentos por esto, la represión que podemos situar en casos como al de El Baratillo con los estudiantes de la Universidad de Guanajuato”.