Yunes Linares habría escondido supuesto reloj con valor de 6 mdp; desmiente los hechos y anuncia demanda (VIDEO)

De acuerdo con el informe “Evolución de la Pobreza 2010-2016” del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) de la Política de Desarrollo Social, Veracruz es el estado con más pobreza en México.

Usuarios de redes sociales han identificado a este reloj como un modelo Richard Miller; su valor aproximado asciende a los 280 mil euros (6 millones de pesos).

Ciudad de México (SinEmbargo). El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, desmintió haber escondido un reloj marca Richard Miller con un valor de millones de pesos durante una reunión de trabajo. El mandatario aseguró que el reloj fue un regalo que se dio por su cumpleaños número 65 y aseguró que su valor es mucho menor al que publicó el diario El Universal. Por este motivo aseguró que presentará una demanda en contra del periódico capitalino.

“En lo que se refiere a la publicación de El Universal en el sentido de que me compré un reloj de más de 6 millones de pesos pues es absolutamente falsa, como todo lo que publica El Universal. El Universal se ha caracterizado en los últimos tiempos por ser un medio de comunicación que publica mentiras y ha sido desmentido ya en muchas ocasiones incluso por autoridades judiciales”, dijo Yunes Linares en conferencia de prensa.

“Ayer (31 de diciembre) publican que compré un reloj marca Richard Miller y que lo oculté, aquí está el reloj, un reloj que compré y con mis propios recursos, no es marca Richard mil y costó 30 veces menos de lo que ellos dicen. Lo compré con mi dinero y me di como regalo de 65 años como ellos dicen que cumplí el 5 de diciembre y el día de antier durante la reunión del grupo de coordinación, que fue una reunión de 6 horas, me lo quité, me estaba molestando y lo guardé en presencia de todos, así que no oculté nada”, indicó el Gobernador mientras mostraba a las cámaras el reloj.

Yunes Linares indicó que tras la difusión de la nota ha decidido presentar una denuncia en contra del diario capitalino de quien aseguró tiene un campaña de mentiras en su contra.

“He tomado la decisión de presentar una denuncia contra El Universal porque ya es una campaña de mentiras reiteradas”, dijo.

El pasado 31 de diciembre el diario El Universal publicó una nota en la que aseguraba que el mandatario veracruzano habría tratado de ocultar un reloj, supuestamente valuado en 6 millones de pesos, durante una reunión en esta entidad.

Durante el último encuentro del Grupo de Coordinación Veracruz, al panista se le observó portar un reloj al inicio de la charla, sin embargo, minutos después de haber iniciado su mensaje, se presume que el mandatario se lo quitó por debajo de la mesa y escondió en la bolsa de su chaleco.

A través de redes sociales, usuarios han difundido una serie de imágenes, donde se observa al Gobernador usando el reloj y luego sin éste.

De acuerdo con el informe “Evolución de la Pobreza 2010-2016” del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) de la Política de Desarrollo Social, Veracruz es el estado con más pobreza en México.